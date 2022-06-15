نصائح لخفض استهلاك باقة الإنترنت

وكالات(صدى):

يجد العديد من مالكي هواتف آيفون مشكلة في استهلاك باقة الإنترنت بشكل أسرع؛ لذا سنتسعرض طرق خفض استهلاك باقة الإنترنت.

تعطيل خدمة Wi-Fi Assist من خلال الخطوات:

١- افتح “الإعدادات” Settings بهاتفك الآيفون.

٢- من الإعدادات، اضغط على “بيانات الهاتف” Cellular.

٣- من القائمة، مرر إلى الأسفل ثم قم بوقف تشغيل “Wifi Assist”.

استخدام باقة الإنترنت بشكل غير تلقائي:

1- افتح “مركز التحكم” ، اسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة (على هواتف آيفون المزودة بمعرف الوجه) ، أو اسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هواتف آيفون المزودة بأزرار الصفحة الرئيسية).

٢- من شاشة مركز التحكم، انقر فوق الرمز الذي يشبه “أنتينا الهوائي” حتى يتحول إلى اللون الرمادي.

منع استخدام تطبيقات معينة لباقة الإنترنت:

افتح “الإعدادات” Settings وانقر على “بيانات الهاتف” Cellular.

٢- مرر لأسفل وسترى قائمة بالتطبيقات المثبتة على الهاتف؛ لمنع تطبيق معين من استخدام باقة الإنترنت ، قم بوقف تشغيل التطبيق الذي لا تريده.