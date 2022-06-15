شاهد .. تمساح يجر رجل من سرواله بعدما رشقه بالحجارة

مكسيكو(صدى):

وثّق مقطع فيديو لردة فعل شرسة من تمساح ضد رجل سكران قرب إحدى البحيرات في مدينة فيلاهيرموسا المكسيكية.

وقام احد المارة بتصوير جر التمساح للرجل من سرواله بشدة بعدما قام برشقه بالحجارة بالقرب من عشه.

وأفاد شهود العيان بأن الرجل تمكن الإفلات من التمساح الذي كاد أن يفترسه، لافتين أن الرجل على الأرجح كان مخمورًا .

والجدير بالذكر أن هذه الحادثة أتت بعد ثمانية أشهر فقط من تعرض رجل بلا مأوى من فيلاهيرموسا لعض نصف ذراعه اليسرى، من قبل تمساح أثناء الاستحمام في بحيرة لاس إيولينيس.

سي