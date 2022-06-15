بالصور.. معاناة نزيف الدماء تنتهي بمطبات صناعية في الأفلاج

الأفلاج(صدى):

حدث تدخل مباشر من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، بعد ما عرضه عليه مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد البتال، عقب معاناة سنوات مع خطورة عددٍ من المواقع بالطريق العام بالأفلاج، ومطاب الأهالي بإيقاف نزيف الدماء

وباشرت البلدية اليوم، العمل في إنشاء مطبات صناعية بالطريق العام؛ للحد من حوادث الدهس التي شهدها الطريق خلال السنوات الماضية.

وكانت الجهات ذات الاختصاص من بلدية الأفلاج وفِرَق المرور؛ قد باشرت العمل في إنشاء مطبات صناعية بالطريق العام وفي مواقع شهدت حالات دهس تَسببت في الكثير من الوفيات، كان آخرها قبل شهر لمقيم آسيوي.

ولَقِيَ هذا التفاعل من قِبَل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم مع مطالب المواطنين؛ إشادة وثناء من الأهالي الذين استبشروا بإنهاء تلك المشكلة التي استعصت لسنوات وكانت ضحيتها أرواح بريئة.