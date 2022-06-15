بالصور.. أفضل السيارات الكهربائية لعام 2022

أميرة خالد(صدى):

عملت شركات صناعة السيارات مؤخرًا على توفير سيارات عائلية ذات حجم أكبر وبطاريات كهربائية ذات سعة أكبر تناسب رحلات السفر العائلية الطويلة، لذا نستعرض في هذا السياق أفضل السيارات الكهربائية لعام 2022.

– هيونداي أيونيك 5

تتسم سيارة هيونداي أيونيك 5 بنظام دفع خلفي بقوة 168 حصانًا بمدى 240 ميلًا، ويبلغ سعرها 39.400 جنيه إسترليني، بينما يبلغ سعر نسخة الأداء العالي التي تأتي بمدى 281 ميلًا وقوة تصل الى 214 حصانًا 44.400 جنيه استرليني.

– سكودا انياك iV

تعمل سيارة سكودا انياك iV بنطاق كهربائي يصل الى 333 ميلًا يجعل Enyaq قابلاً للاستخدام جدًا في الرحلات الطويلة، وتقدم سكودا طراز “60” مع بطارية 58 كيلو وات في الساعة تنتج نطاقًا يبلغ 250 ميلاً.

ويضيف 80X Sportline محركًا أماميًا لمزيد من القوة والدفع الرباعي وتفاصيل VRSالتي تتصدر النطاق بقوة تصل الى 302

– فورد موستانج Mach-E

تتواجد فورد موستانج Mach-E بسعر يزيد قليلاً عن 40.000 جنيه إسترليني، لذا فهو ليس بأسعار معقولة مثل بعض المنافسين الرئيسيين.

كما أنها سيارة عائلية مناسبة وقابلة للاستخدام تتفوق على المنافسين المتميزين بنسبة تصل إلى 30٪ من حيث النطاق والقيمة المطالبين بها.