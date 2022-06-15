البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظيفة إدارية شاغرة
كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى “مُنسق إداري” بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مُنسق إداري.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- مهارات ممتازة في التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأوضح أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/13هـ الموافق 2022/07/12م من خلال رابط الموقع
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