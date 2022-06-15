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البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظيفة إدارية شاغرة

البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظيفة إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى “مُنسق إداري” بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مُنسق إداري.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- مهارات ممتازة في التواصل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضح أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/13هـ الموافق 2022/07/12م من خلال رابط الموقع

 

 


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