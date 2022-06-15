الموارد البشرية تطلق رسميًا مبادرة جديدة في توصيل الطلبات

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة عمل المستقبل، عن اطلاق برنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وجاء إعلان الإنطلاق بعد التأكد رسميًا من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية، والتحضيرية للبرنامج لضمان جودة خدمة المستفيدين.

كما أن البرنامج جاء بدعم شهري من الصندوق يصل إلى 3 آلاف ريال وفق ضوابط واشتراطات معينة وبمدة دعم زمنية 24 شهراً من تاريخ الإطلاق الرسمي.

وأفاد صندوق الموارد البشرية بأن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط :

١: أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثي).

٢: يُصدر وثيقة «عمل حر» سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط:هنا

٣: ألاّ يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

كما يمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال :

١: زيارة بوابة العمل الحر :هنا

٢: التسجيل بالضغط على خيار «سجل معنا في توصيل الطلبات”

٣: «إنشاء حساب»، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط «توصيل الطلبات»،

٤: بعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات التقديم عن طريق بوابة طاقات.