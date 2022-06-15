بالفيديو.. ضبط عدد من المتسولين بمختلف مناطق المملكة

الرياض(صدى):

تواصل الجهات الأمنية جهودها في رصد المتسولين في جميع مناطق المملكة، وتم رصد وضبط “مقيم” من الجنسية المصرية في منطقة عسير يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة.

كما تم رصد وضبط امرأتين من الجنسية السورية بعد قيامهن بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحل التجاري.

وضبطت الجهات الأمنية “مقيم” من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات عند إحدى محطات الوقود ، كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية وذلك بعد قيامها بالتسول.