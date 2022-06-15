شركة ايكيا العالمية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى، في (الظهران) و (جدة) و (الرياض).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية والشروط هي:

1-موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):

– طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية.

– مهارات الحاسب الآلي.

– مهارات التواصل.

2- محاسب زبائن (كاشير – دوام جزئي) (الظهران):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– مهارة في التعامل مع النقود وعدها.

– مهارات التواصل.

3- موظف خدمة عملاء (جدة):

– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.

– مهارات تعدد المهام والتركيز وإدخال البيانات.

4- أمين متجر (الرياض):

– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.

– خبرة في العمل في مجال الأعمال الموجهة للعملاء.

وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1-موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):هنا

2- محاسب زبائن (كاشير – الدوام الجزئي) (الظهران):هنا

3- موظف خدمة عملاء (جدة) هنا

4- أمين متجر (الرياض):هنا