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شركة ايكيا العالمية توفر وظائف شاغرة

شركة ايكيا العالمية توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى، في (الظهران) و (جدة) و (الرياض).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية والشروط هي:
1-موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):
– طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية.
– مهارات الحاسب الآلي.
– مهارات التواصل.

2- محاسب زبائن (كاشير – دوام جزئي) (الظهران):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– مهارة في التعامل مع النقود وعدها.
– مهارات التواصل.

3- موظف خدمة عملاء (جدة):
– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.
– مهارات تعدد المهام والتركيز وإدخال البيانات.

4- أمين متجر (الرياض):
– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.
– خبرة في العمل في مجال الأعمال الموجهة للعملاء.

وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1-موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):هنا

2- محاسب زبائن (كاشير – الدوام الجزئي) (الظهران):هنا

3- موظف خدمة عملاء (جدة) هنا

4- أمين متجر (الرياض):هنا


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