شركة ايكيا العالمية توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى، في (الظهران) و (جدة) و (الرياض).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية والشروط هي:
1-موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):
– طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية.
– مهارات الحاسب الآلي.
– مهارات التواصل.
2- محاسب زبائن (كاشير – دوام جزئي) (الظهران):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– مهارة في التعامل مع النقود وعدها.
– مهارات التواصل.
3- موظف خدمة عملاء (جدة):
– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.
– مهارات تعدد المهام والتركيز وإدخال البيانات.
4- أمين متجر (الرياض):
– مؤهل مناسب مع مهارات التواصل.
– خبرة في العمل في مجال الأعمال الموجهة للعملاء.
وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
1-موظف مبيعات (دوام جزئي) (الظهران):هنا
2- محاسب زبائن (كاشير – الدوام الجزئي) (الظهران):هنا
3- موظف خدمة عملاء (جدة) هنا
4- أمين متجر (الرياض):هنا
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