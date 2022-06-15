التجارة تستدعي أكثر من ألف مركبة فورد ولينكون

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة استدعاء أكثر من ألف مركبة فورد “EXPEDITION”، ولينكون “NAVIGATOR” موديل 2021.

وأضافت أن هذه السيارات يحتمل نشوب حريق بحجرة المحرك التابع لها أثناء القيادة أو الوقوف أو حتى في وضع إيقاف تشغيل المركبة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة، والتوقف عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتنسيق موعد زيارة الفني لفصل البطارية واستلام سيارة بديلة لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية وتوفر الإصلاحات اللازمة.