شاهد.. مواطن يروي تفاصيل تعرضه لخسارة كبيرة نتيجة تعامله مع مخالف لنظام العمل والإقامة

عادل الحربي(صدى):

روى مواطن قصة تعرضه للنصب والاحتيال نتيجة لتعامله مع مخالف لنظام العمل والإقامة.

وقال تركي على :” بعد التخرج بحثت كثيراً عن وظائف وبعدها قررت أعمل في إحدى تطبيقات التوصيل وداومت فيها ٣ شهور، وبعدها أُتيحت لي فرصة العمل كمندوب مبيعات في إحدى الشركات وتيسرت أموري”

وأضاف ” صرت أعمل في كلا الوظيفتين، مندوب في النهار وفي الليل أشتغل في التوصيل، ومع الوقت قررت أترك عمل التوصيل لعدم قدرتي على المراصلة في العملين “.

وتابع” ذات يوم قابلت أحد المقيمين في نفس حارتنا وسألني عن العمل واخبرته أنني تركت عمل التوصيل، ليعرض علي أن يأخذ سيارتي ويشتغل هو بالتوصيل بأسمي ويسدد المبلغ أسبوعيا، وبالفعل وافقت على الفكرة، وبالفعل اشتغل بسيارتي وصار يسدد لي أسبوعيا المال “.

واستطرد” فجأة وصلتني رسالة بمخالفة مرورية قيمتها ٣ آلاف ريال لقطع الإشارة، اتصلت على هذا الشخص لم يرد، ذهبت إلى مكان إقامته لم أجده، وفجأة اختفى تماما هنا قررت أذهب لمركز الشرطة وأبلغ عنه، لأجد أن هذا الشخص عليه بلاغ هروب ومخالف لنظام الإقامة، وحتى سيارتي حتى الآن لم استعيدها”.