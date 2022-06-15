الملكية الفكرية تعلن إتاحة التسجيل الاختياري للمصنفات المكتوبة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الملكية الفكرية إتاحة التسجيل الاختياري لمسار المصنفات المكتوبة لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري.

وقالت أن المصنفات هي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والأعمال المعمارية والمصنفات الفنية والفنية التطبيقية، ومصنفات الصور الفوتوغرافية، ومصنفات الأعمال التخطيطية، ومصنفات الأعمال الطبوغرافية المجسمة.

وأوضحت أن المصنفات المكتوبة هي المصنفات التي يُعبّر عنها بالكلمات أياً كان نوعها، مثل الكتب والكتيبات، وتشمل المجال الأدبي والعلمي والفني، وذلك بهدف تشجيع الإبداعات في المسارات المختلفة لمجال حق المؤلف مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة.

وأبانت الهيئة الضوابط التي يجب توفرها عند تسجيل المصنفات المكتوبة المتمثلة في أن تكون تعبيراً وأن تكون مكتوبة، وأن يكون للمصنف أصالة تميّزه، وأن يكون تعبيراً عن الأفكار والعواطف بغض النظر عن جودة المحتوى.

ويستثنى من تسجيل المصنفات المكتوبة -وفقاً لشروط لائحة التسجيل الاختياري للمصنفات المستثناة من الحماية في نظام حماية حقوق المؤلف- تسجيل الأفكار المكتوبة أو الأخبار اليومية أو أساليب العمل والإجراءات والحقائق المجردة.