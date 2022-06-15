بالفيديو.. علامات تدل على أنانية الزوج تجاه زوجته

أميرة خالد(صدى):

قالت المستشارة النفسية زهرة المعبي، أن الزوج الأناني هو الشخص الذي يحب نفسه ولا يهمه من حوله، ويرفض الاستماع للاخرين، وينظر لنفسه بأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البيت.

وأضافت أنه يمكن للمرأة الحكم على زوجها بأنه أناني من خلال حركاته وتصرفاته مثل اهتمامه بنفسه وإهمالها، والحرص على شراء أغلي المتعلقات الشخصية به، وإهمالها وإهمال أولاده، وذلك وفقا لما ذكرته خلال حديثه في قناة “السعودية”.

وأشارت إلى أن الرجل الأناني بيخل في مشاعره لها، حتى في تصرفاته العادية كمثلا يشاهد القنوات التي يحبها أثناء تواجده بالمنزل دون الاهتمام برغبة من حوله.

وأكدت أن الرجل الأناني يكون في حياة الزوجة خطير إذا كان بخيل في العلاقة الحميمية ويهتم بنفسه فقط دون مراعاة لها أو لإنسانيتها واحتياجاتها.

#صباح_السعودية | المستشارة النفسية د. زهرة المعبي: الأناني هو الشخص الذي يحب نفسه ولا يهمه من حوله. #قناة_السعودية pic.twitter.com/htHtnbxGrf — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 15, 2022

#صباح_السعودية | المستشارة النفسية د. زهرة المعبي: الأناني هو الشخص الذي يحب نفسه ولا يهمه من حوله. #قناة_السعودية pic.twitter.com/htHtnbxGrf — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 15, 2022

#صباح_السعودية | المستشارة النفسية د. زهرة المعبي توضح متى يكون الرجل الأناني في حياة الزوجة خطير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lPXGmg5aME — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 15, 2022