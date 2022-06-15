  • الأربعاء 15 يونيو

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بالفيديو.. علامات تدل على أنانية الزوج تجاه زوجته

بالفيديو.. علامات تدل على أنانية الزوج تجاه زوجته
أميرة خالد(صدى):

قالت المستشارة النفسية زهرة المعبي، أن الزوج الأناني هو الشخص الذي يحب نفسه ولا يهمه من حوله، ويرفض الاستماع للاخرين، وينظر لنفسه بأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البيت.

وأضافت أنه يمكن للمرأة الحكم على زوجها بأنه أناني من خلال حركاته وتصرفاته مثل اهتمامه بنفسه وإهمالها، والحرص على شراء أغلي المتعلقات الشخصية به، وإهمالها وإهمال أولاده، وذلك وفقا لما ذكرته خلال حديثه في قناة “السعودية”.

وأشارت إلى أن الرجل الأناني بيخل في مشاعره لها، حتى في تصرفاته العادية كمثلا يشاهد القنوات التي يحبها أثناء تواجده بالمنزل دون الاهتمام برغبة من حوله.

وأكدت أن الرجل الأناني يكون في حياة الزوجة خطير إذا كان بخيل في العلاقة الحميمية ويهتم بنفسه فقط دون مراعاة لها أو لإنسانيتها واحتياجاتها.


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