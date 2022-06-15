السجن يلاحق بلاتر وبلاتيني في جرائم التزوير وخيانة الأمانة

وكالات(صدى):

أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سابقا، سيب بلاتر، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” سابقا معرضان للسجن 5 سنوات بسبب التهم الموجهة إليهم.

ووجهت المحكمة لبلاتر وبلاتيني،تهمة سوء الإدارة وخيانة الأمانة والتزوير، بهدف الحصول على مليوني فرنك سويسري في عام 2011،بطريقة غير مشروعة.

وذكرت المحكمة أن بلاتيني قدم إلى الفيفا فاتورة وهمية عن ديون مزعومة عام 2011، وقد حددت المحكمة يوم 22 من الشهر الجاري لاستكمال المحاكمة في القضية، على أن يصدر الحكم النهائي في 8 يوليو.