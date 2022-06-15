ملاكم يهدد بالانتحار بعد تسببه بوفاة منافسه 

وكالات(صدى):

قال الملاكم الجنوب إفريقي سيفيسيل مونتونغوا، إنه يعاني من حالة نفسية رديئة جدا، على خلفية النزال الذي جمعه بمواطنه سيميسو بوثيليزي الأسبوع الماضي.

وأوضح منتونغوا أنه تلقى حملة إهانات واسعة، مبينا أنه لم يكن السبب في وفاة خصمه وتحدث عن انتحار محتمل.

ولفت: “زادت حدة هذه الإهانات بعد وفاته، وصلت لدرجة لا يمكنني تحملها، والآن أنا أمام أمر واحد وهو أن أقتل نفسي”، موضحا: “حتى جيراني نشروا رسائل بشعة جدا عني على وسائل التواصل الاجتماعي، لم أعد آمنا، أنا لم أقتل سيميسو”.

وكان الملاكم سيميسو بوثيليزي فقد حياته عن عمر يناهز 24 عاما الأسبوع الماضي، إثر إصابته بنزيف في المخ خلال نزال من عشر جولات ضد مونتونغوا في ديربان.