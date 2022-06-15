شكوى لليويفا ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وكالات(صدى):

كشفت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنها تقدمت بشكوى للاتحاد الأوروبي “اليويفا” ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بسبب مزاعم عن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الرابطة أنها ستتخذ “المزيد من الإجراءات القانونية أمام الهيئات القضائية في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا بسبب انتهاك الناديين المستمر للوائح الحالية الخاصة باللعب المالي النظيف”.

وأشارت الرابطة إلى أنها تقدمت بشكوى ضد مانشستر سيتي لليويفا في أبريل الماضي قبل أن تتقدم بشكوى أخرى ضد باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

ومن جهته، ذكر خافيير تيباس رئيس الرابطة الشهر الماضي، أن الجهة المسؤولة عن دوري الأضواء الإسباني ستتخذ إجراءات قانونية ضد النادي الفرنسي بعد أن رفض كيليان مبابي عرضا للانتقال إلى ريال مدريد في آخر لحظة وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.