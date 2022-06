شاهد.. تسجيل محمية حرة عويرض ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الأربعاء تسجيل محمية “حرة عويرض” في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وذلك بعد استيفاء المحمية لكافة المعايير المتطلبة للتسجيل.

وتعد محمية “حرة عويرض” أكبر محمية طبيعية في محافظة العلا من بين 5 محميات أخرى،إذ تحتوي على 19 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض، وعلى 43 نوعاً من الطيور منها 8 أنواع جارحة، فضلاً عن 55 نوعاً من النباتات النادرة.

من جانبه قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن ذلك النجاح السعودي الجديد، جاء بدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد، نجاح سعودي جديد بتسجيل محمية حرة عويرض ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو.#رؤية_السعودية_2030

Harrat Uwaiyrid Reserve is now the second in Saudi Arabia to join the UNESCO Man and the Biosphere Programme🇸🇦 #Saudivision2030 pic.twitter.com/9hPWmcWxuy

— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) June 15, 2022