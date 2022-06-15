شاهد.. الزعاق يكشف عن البلدان التي تتأثر غدا بأول أيام موسم تويبع

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق عن البلدان التي تتأثر غدا بأول أيام موسم تويبع.

وقال خالد الزعاق:”غدا الخميس أول موسم التويبع، ومع دخوله تنشط فيه رياح القوس الشمالية الشرقية على الإمارات وسلطنة عمان”.

وأشار:”ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل البلدان العربية وتبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن والسودان”.

وتابع:”أمطار المصايف على عسير والباحة والطائف”، موضحا:”تويبع سمي بهذا الاسم لأنه يتبع الثريا والبعض يسميه بالدبران”.