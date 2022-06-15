شركة عبد اللطيف جميل تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة عبداللطيف جميل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمحافظة جدة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أمين مخزون، وفقاً للشروط التالية :
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى (يفضّل من لديه شهادة جامعية إدارة سلاسل الامداد والتوريدات).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة العمل على الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م، من خلال الموقع من هنا.
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