شركة عبد اللطيف جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمحافظة جدة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أمين مخزون، وفقاً للشروط التالية :

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فأعلى (يفضّل من لديه شهادة جامعية إدارة سلاسل الامداد والتوريدات).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة العمل على الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م، من خلال الموقع من هنا.