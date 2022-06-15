إصابة لاعب التعاون بقطع في الرباط الصليبي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن فريق التعاون، عن إصابة لاعبه يزيد البكر بقطع في الرباط الصليبي، والذي يحتاج معه إلى تدخل الجراحي.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها يزيد البكر، إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى خلال تدريبات الفريق، فيما لم يحدد مكان وموعد العملية الجراحية التي سيخضع لها.

وبات البكر 3 لاعب في التعاون يصاب بقطع الرباط الصليبي، منذ بداية العام الجاري، بعد الباراجوياني أليخاندرو روميرو والذي أصيب خلال مباراة فريقه أمام الحزم في الدوري، وعون السلولي الذي أصيب في مباراة فريقه أمام الجيش السوري في الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.