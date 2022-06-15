وزير الشؤون الإسلامية : أنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة (فيديو)
أوضح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أنه تم استخدام تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية :” هذه الأعمال تكلفت أكثر من ٩٠ مليون ريال على المشاريع داخل المشاعر المقدسة ، كما أن هناك مشاريع أخرى تم القيام بها”.
وأضاف ” وكالة المشاريع تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وكذلك لمتابعة المواقيت”.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية لـ #الإخبارية:
تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.. وأنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة pic.twitter.com/mdl95utPGF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022
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