  • الأربعاء 15 يونيو

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وزير الشؤون الإسلامية : أنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية : أنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة (فيديو)
مكة المكرمة(صدى):

‏أوضح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أنه تم استخدام تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية :” هذه الأعمال تكلفت أكثر من ٩٠ مليون ريال على المشاريع داخل المشاعر المقدسة ، كما أن هناك مشاريع أخرى تم القيام بها”.

وأضاف ” وكالة المشاريع تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وكذلك لمتابعة المواقيت”.

 


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