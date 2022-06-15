وزير الشؤون الإسلامية : أنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة (فيديو)

مكة المكرمة(صدى):

‏أوضح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أنه تم استخدام تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية :” هذه الأعمال تكلفت أكثر من ٩٠ مليون ريال على المشاريع داخل المشاعر المقدسة ، كما أن هناك مشاريع أخرى تم القيام بها”.

وأضاف ” وكالة المشاريع تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وكذلك لمتابعة المواقيت”.