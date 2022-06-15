أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن 150 وظيفة لموسم حج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر 150 وظيفة لموسم حج 1443هـ على العقود المؤقتة ولمدة شهرين خاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية.

وأضافت أن الوظائف متاحة للرجال والنساء، بمسميات مراقب ميداني وسائق، مشيرا إلى أن موعد التقديم يوم غد الخميس، ولمدة يوم واحد.

واشترطت على المتقدم لوظيفة مراقب ميداني أن يكون سعودي الجنسية والعمر بين 20 و40 عاما، وأن يكون غير موظف ومتفرغ، ولديه مؤهل ثانوي ومن سكان مكة المكرمة.

في حين اشترطت على المتقدم لوظيفة سائق أن يكون سعودي الجنسية ، وأن يكون غير موظف ومتفرغ، ومن سكان مكة المكرمة فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية، مشيرا إلى أن التقديم من خلال مسح الباركود.