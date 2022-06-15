قصة وافد استغل كبيرا في السن في تحويل 28 مليون ريال إلى خارج المملكة

الرياض(صدى):

سرد الخبير التقني سعيد الدويغري قصة وافد استغل كبيرا في السن في تحويل مبلغ 28 مليون ريال إلى خارج المملكة دون علمه.

وأوضح الخبير أن الكبير في السن وثق في شخص من جنسية عربية وطلب منه فتح سجل تجاري وأعطاه رسالة “الكود”، وذلك بجسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه اكتشف بعد ذلك أن هذا الشخص فتح سجل تجاري مستغلا اسمه وحول 28 مليون ريال خارج المملكة واختفى هذا الشخص، مشددا على ضرورة توفير جهات محددة تتولى مسؤولية كبار السن وتقدم المساعدة لهم.