أوزبكستان تفوز على اليابان وتتأهل لنهائي كأس آسيا

وكالات(صدى):

‏تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره اليابان بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.

وسجل الهدف الأول لمنتخب أوزبكستان القائد جسوربيك جلال الدينوف، فيما أحرز الهدف الثاني حسين نورتشاييف.

وبهذا الفوز تأهل أصحاب الأرض إلى نهائي كأس آسيا، ليواجه الأخضر في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد 19 يونيو.