أوزبكستان تفوز على اليابان وتتأهل لنهائي كأس آسيا
تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره اليابان بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.
وسجل الهدف الأول لمنتخب أوزبكستان القائد جسوربيك جلال الدينوف، فيما أحرز الهدف الثاني حسين نورتشاييف.
وبهذا الفوز تأهل أصحاب الأرض إلى نهائي كأس آسيا، ليواجه الأخضر في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد 19 يونيو.
ولاية كيرلا الهندية مطلة على بحر العرب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 28 دقيقة
اليابان دولة عظمى لم تعطي لنفسها فرصة ولم تعطيها أمريكا ولا الدول الأخرى فرصة وإلا أصبحت الآن أقوى دولة في العالم والأكثر تطورا في التكنولوجيا وكل شيء انا زرتها من أجمل الدول في العالم والأكثر تطوراً لكنها لم تعطي لنفسها فرصة حتى عندها تكنولوجيا لا توجد في أمريكا نفسها وهي الرسوم ثمانية الأبعاد