شاهد.. لحظة إنقاذ طفل أصم وأبكم علق في بئر 4 أيام

نيودلهي(صدى):

نجحت فرق الإنقاذ الهندية من إنقاذ طفل أصم وأبكم سقط داخل بئر وظل عالقاً فيه لمدة أربعة أيام

وسقط الطفل “راهو ساهو” البالغ من العمر 10 سنوات، داخل بئر ضيقة، يبلغ عمقها ٢٤ متر، أثناء لعبه بجوار منزله بولاية تشاتيسغار.

وأكدت السلطات الهندية أنه تم إنقاذ الطفل حيا، ولكنه أصبح نحيلاً ونُقل إلى أحد المستشفيات في المنطقة المجاورة.

و استعانت فرق الإنقاذ بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين، إلى أن تم إنقاذ الطفل بنجاح.