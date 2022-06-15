بالفيديو.. مختص يروي قصة طريفة لطالب توصل لفكرة مشروع يحقق أرباح 100%

الرياض(صدى):

سرد المهتم في المعرفة المالية، سالم باشميل، قصة طريفة لطفل من أحد طلابه، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بأفكار الطفل الإبداعية وتعليم الطفل ما هو صحيح منها.

وذكر أنه شرح في إحدى المدارس فكرة الاستثمار وتحقيق الأرباح، وتفاجئ بعد مرور 3 أسابيع بأحد الطلاب يعرض عليه مشروع أدعى أنه يحقق أرباح تصل إلى 100%، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن الطالب قال أنه يشتري من المحل خارج المدرسة الشوكولاتة بـ 2 ريال، بينما يتم بيعها في المقاصف المدرسية بـ 4 ريالات، لذا فكر أن يشتري من خارج المدرس ثم يقوم بإعادتها إلى المقاصف ويستعيد 4 ريالات.

وأكد “باشميل” أنه صحح مفهوم الاستثمار للطالب وأكد أن مثل هذه الفكرة لا تعد استثمارا، داعيا الأسر إلى الاهتمام بالأفكار الإبداعية للأطفال وتقديم المعلومات الصحيحة لهم والحرص على تعليمهم.