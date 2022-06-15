التدريب التقني يعلن مواعيد قبول الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ

الرياض(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عن مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1443 -1444 هـ، لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في كلا الفترتين الصباحية والمسائية.

وأوضحت الإدارة العامة أن التسجيل سيكون متاح في الكليات التقنية للبنين في الرياض من تاريخ 23 / 12 وحتى 28 / 12 عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض، فيما سيكون التسجيل للبنات ابتداءً من 24 / 12 وحتى 29 / 12.

وأشارت إلى أن التسجيل في باقي الكليات التقنية للبنات ببقية مدن ومحافظات المنطقة عدا الرياض سيكون عبر بوابة “قبولي” الخاصة بالمؤسسة ابتداءً من 25 / 12 وحتى 29 / 12.

ويتزامن مع ذلك على بوابة قبولي التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد والبرامج القصيرة، وكذلك يتاح التسجيل في نفس الفترة للراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية للبنين وللبنات بالمنطقة في الفترة المسائية.

وأفادت أن التسجيل لدرجة البكالوريوس للبنين والبنات في الفترة الصباحية والمسائية يبدأ من تاريخ 18 / 12 وحتى 22/ 12 على بوابة قبولي، مبينة أن نهاية جميع فترات القبول يكون عند الساعة ١٢ ظهراً.