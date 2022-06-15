إصابة فاوتشي بفيروس كورونا 

واشنطن(صدى):

أوضح المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أن أنتوني فاوتشي، مدير المعهد، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، جو بايدن، أصيب بفيروس كورونا.

وأشار المعهد في بيان إلى أن فاوتشي يشعر حاليا بـ “أعراض خفيفة”، وأنه سيواصل العمل من منزله”، مبينا أن الطبيب المخضرم لم يكن مؤخرا على اتصال وثيق مع الرئيس بايدن أو غيره من كبار المسؤولين الحكوميين.

وأكمل المعهد أن مديره تلقى جرعتي اللقاح، وقد تلقى جرعتين معززتين.

وتابع أن فاوتشي “سيتبع الإرشادات الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمشورة الطبية من طبيبه ويعود إلى العمل عندما تكون نتيجة اختباره سلبية”.