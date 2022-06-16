ماجد عبدالله: سعد الشهري أبدع في توليفة المنتخب

نواف السالم(صدى):

أثنى الأسطورة ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب الوطني سابقا، على ما قدمه المدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد فوز الأخضر على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2/ 0 في نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وقال عبدالله: ‏ألف مبروك وصول منتخبنا تحت ٢٣ عام إلى نهائي كأس آسيا ٢٠٢٢ بعد تغلبه على أستراليا، وعقبال بإذن الله تحقيق البطولة.

وتابع: المدرب الوطني سعد الشهري أبدع في توليفة المنتخب وقيادته باقتدار إلى المباراة النهائية.

ووصل المنتخب الوطني لنهائي البطولة، للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2020.