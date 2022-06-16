ماجد عبدالله: سعد الشهري أبدع في توليفة المنتخب
أثنى الأسطورة ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب الوطني سابقا، على ما قدمه المدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد فوز الأخضر على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2/ 0 في نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.
وقال عبدالله: ألف مبروك وصول منتخبنا تحت ٢٣ عام إلى نهائي كأس آسيا ٢٠٢٢ بعد تغلبه على أستراليا، وعقبال بإذن الله تحقيق البطولة.
وتابع: المدرب الوطني سعد الشهري أبدع في توليفة المنتخب وقيادته باقتدار إلى المباراة النهائية.
ووصل المنتخب الوطني لنهائي البطولة، للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2020.
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