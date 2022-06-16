وزير باكستاني: قللوا شرب الشاي لإنقاذ الاقتصاد!

إسلام آباد(صدى):

أثار وزير باكستاني حالة من السخرية، وذلك بعد دعوته مواطنيه إلى تقليل استهلاك شرب الشاي من أجل الحد من الواردات وتوفير العملة الأجنبية وإنقاذ الاقتصاد.

وقال وزير التخطيط والتنمية أحسن إقبال: أطالب الأمة بتقليص استهلاكها من الشاي بفنجان أو اثنين، لأن الشاي الذي نستورده ندفع ثمنه بالدين.

وتعد باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، وتتجاوز قيمة مشترياتها منه سنويا 600 مليون دولار.

ويشرب الباكستانيون الشاي بأشكال مختلفة (أسود، أخضر، ساخن، بارد، عادي أو متبل) ولكن الأكثر شعبية هو الشاي الحلو المغلي مع الحليب وتضاف إليه توابل.