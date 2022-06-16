الفراج: يجب أن نفتخر بسعد الشهري كمدرب قاتل حتى ينجح

نواف السالم(صدى):

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بالمدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بعد فوز الأخضر على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2 -0 في نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وقال الفراج: إن نجاح الكابتن سعد الشهري مع المنتخب الأولمبي وتحقيق كأس آسيا الأولمبية -بإذن الله – سيكون حدثًا له تأثير كبير في توسيع اهتمام اتحاد كرة القدم السعودي وتسريع مشاريعه للمدرب المواطن.

وأضاف: أحبتي، يجب أن نفرح ونفتخر بسعد الشهري كمدرب قاتل حتى ينجح، الله يوفقك يا ولد البلد.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا مستحقاً أمام نظيره الأسترالي، بثنائية حسين العيسى وأيمن يحيى دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا.