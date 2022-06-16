مقتل مراسل التلفزيون الصيني باليمن بعد تفخيخ سيارته

فهمي محمد(صدى):

لقى مراسل صحفي يمني لدى التلفزيون الصيني واثنين من رفاقه في مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوبي اليمن، مصرعهم جراء استهداف سيارته عبر تفخيخها بعبوة ناسفة.

وكان مراسل التلفزيون الصيني في اليمن صابر الحيدري يقود سيارته التي زٌرعت بها عبوة ناسفة أسفرت عن مقتله إلى جانب اثنين من رفاقه وإصابة رابعهم بحروق بالغة.

وقال مدير شرطة ”كابوتا“ النقيب عنان محمد المحرمي، إن الانفجار استهدف الصحفي صابر نعمان محمد الحيدري البالغ من العمر 40 عاما، مشيرا إلى أن فريق التكنيك الجنائي وخبراء المتفجرات، لا زالوا في موقع الحادث لجمع الاستدلالات ومعرفة المزيد عن طبيعة الانفجار.