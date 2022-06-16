الأهلي: لم يصلنا خطاب المنع من التسجيل حتى الآن

طلال الغامدي(صدى):

كشف القانوني أحمد الشيخي، حقيقة ما تم تداوله في الساعات الماضية، عن إيقاف القيد بالنادي الأهلي.

وقال الشيخي: تواصلنا مع الزملاء بالنادي الأهلي ووردنا منهم مشكورين التوضيح التالي، لم يصلنا خطاب المنع من التسجيل حتى الآن، وعندما يصل الخطاب، سنرفق للفيفا ما يثبت أننا تقدمنا بالفعل باستئناف لدى CAS خلال المهلة المحددة، وسنتمكن من التسجيل في الصيف.

وكان الشيخي قد صرح في وقت سابق بأن فيفا يمنع النادي الأهلي من التسجيل ابتداءً من الأربعاء، وذلك بسبب قضية الكابتن دي سوزا واستلم بالفعل الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء خطاب الفيفا الذي يقضي بمنع النادي من التسجيل -على حد قوله-.

يذكر أن دي سوزا كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يفسخ عقده بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وينتقل للعب في بشكتاش التركي عام 2020.

وحصل جوزيف على قرارًا من الاتحاد الدولي “فيفا”، يُلزم الأهلي بدفع مبلغ 4 ملايين و800 ألف يورو، كتعويض له بسبب تأخر مستحقاته المالية.