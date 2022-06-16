شاهد.. تامر حسني يشعل الأجواء بموسم جدة

القاهرة(صدى):

أشعل الفنان المصري تامر حسني، حفله مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات موسم جدة، مقدما مجموعة من أغانيه الشهيرة.

وشهد الحفل الذي أقيم على مسرح ليالينا، تفاعلا جماهيريا كبيرا، فيما قدم تامر حسني أحدث أعماله الغنائية ومنها أغنية “هدلعني” وغيرها، متبادلا المزاح مع الجمهور على المسرح.

ووجه تامر حسني رسالة للجمهور بعد الحفل، مؤكدا أنه يشعر دائماً أنه يتواجد وسط أهله وأصدقائه في جميع حفلاته بالمملكة.