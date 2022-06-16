الخضير يوضح حكم قول «أُقْسِم عليك يا الله بأن تُيَسِّر لي هذا الأمر»

علي القحطاني (صدى):

أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على سؤال بخصوص حكم قول «أُقْسِم عليك يا الله بأن تُيَسِّر لي هذا الأمر»، لقوة الرجاء، وحسن الظن بالله بأن يستجيب هذا الدعاء.

وقال الخضير، إنه جاء في الحديث: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»، لكن هذا النوع من عباد الله ممن عُرِف بالصلاح، واشتهر به ولزم التقوى وترك المخالفات، ولم يفرِّط في شيء من الواجبات.

وتابع: لا يُشترط في ذلك أن يكون معصومًا، لكن ديدنه تقوى الله -جل وعلا-، فإذا وصل إلى هذه المرتبة ووقع في ضائقة أو احتاج إلى مثل هذا، فلا مانع من أن يقول ذلك، ويكون من النوع الذي لو أقسم على الله لأبره إذا سلم من شائبة تزكية النفس؛ لأنه قد يُشم من مثل هذا الكلام أنه يزكي نفسه، وأنه وصل إلى هذه المرحلة.

وأضاف: لكن إذا وقع في ضائقة وضاقت به السبل وقال ذلك مع حسن ظنه بالله -جل وعلا- وقوة رجائه له -كما في السؤال- فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يَسلم من شائبة التزكية، فلا يحرص الإنسان عليها إلا إذا اضطر إليها.