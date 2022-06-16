رغم موافقتها.. امرأة تطلب الطلاق بعد زواج زوجها بأخرى

دبي(صدى):

طلبت امرأة في دبي الطلاق من زوجها، بعد قرار زواجه بامرأة أخرى، وذلك على الرغم من قرارها في بداية الأمر بالاستمرار معه.

وأوضحت الزوجة أنها لم تعد تتحمل سهر زوجها المستمر خارج المنزل، مما حداها إلى طلب الطلاق.

وأشارت إلى أنها شعرت بصدمة كبيرة من خبر زواجه، إلا أنها أقنعت نفسها، بالاستمرار في حياتها الزوجية معه، حفاظاً على الأولاد.

وبينت أنها لم تعد تتحمل تصرفات زوجها، وسهره المستمر خارج المنزل، إلى أن انتهى الأمر، بطلبها الطلاق منه، لكنه يساومها في مقابل ذلك، بعدم مطالبته بمؤخر المهر، ولا أي حقوق شرعية.