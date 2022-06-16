قضية تعدي بالضرب تعيد جوني ديب إلى أروقة المحاكم

واشنطن(صدى):

يستعد النجم الأمريكي جوني ديب، الذي لم يكد ينتهي من مقاضاة زوجته السابقة آمبر هيرد بتهمة التشهير، للعودة مرة أخرى إلى أروقة المحاكم إثر اتهامات من زميل سابق بالتعدي عليه بالضرب.

ومن المقرر أن يمثل جوني ديب أمام المحكمة في يوليو المقبل، وذلك في قضية متعلقة بالتعدي بالضرب على غريغوري بروكس.

وادعى غريغوري بروكس، أن ديب اعتدى عليه جسدياً بلكمه مرتين في القفص الصدري، بالإضافة إلى الضرر النفسي من خلال “الإساءة اللفظية”.