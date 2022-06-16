تقويم التعليم توضح طريقة إصدار الرخص المهنية وكيفية سداد المقابل المالي

الرياض(صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن طريقة إصدار الرخص المهنية وكيفية سداد المقابل المالي للرخصة المهنية.

وقالت الهيئة، بأن الخطوات تتضمن :

١: تسجيل الدخول على نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

٢: إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور عبر النفاذ الموحد.

٣: ثم الضغط على (إصدار) في الصفحة الرئيسية.

وأفادت بأن الخطوات تشمل :

١: تحديد نتائج الاختبارات لإصدار الرخصة، ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

٢: اختيار طريقة الدفع، ومن ثم إصدار الرخص آلياً.

وأضافت الهيئة: أنه بالإمكان تسديد المقابل المالي للرخصة المهنية بإحدى طرق الدفع الإلكترونية التالية (مدى، وفيزا، وماستر كارد).”