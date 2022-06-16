تقويم التعليم توضح طريقة إصدار الرخص المهنية وكيفية سداد المقابل المالي
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن طريقة إصدار الرخص المهنية وكيفية سداد المقابل المالي للرخصة المهنية.
وقالت الهيئة، بأن الخطوات تتضمن :
١: تسجيل الدخول على نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية.
٢: إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور عبر النفاذ الموحد.
٣: ثم الضغط على (إصدار) في الصفحة الرئيسية.
وأفادت بأن الخطوات تشمل :
١: تحديد نتائج الاختبارات لإصدار الرخصة، ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
٢: اختيار طريقة الدفع، ومن ثم إصدار الرخص آلياً.
وأضافت الهيئة: أنه بالإمكان تسديد المقابل المالي للرخصة المهنية بإحدى طرق الدفع الإلكترونية التالية (مدى، وفيزا، وماستر كارد).”
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