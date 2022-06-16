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بندر الرزيحان: نموذج لاعب الهلال مختلف عن لاعب النصر (فيديو)

بندر الرزيحان: نموذج لاعب الهلال مختلف عن لاعب النصر (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن نموذج لاعب الهلال مختلف تمامًا عن لاعب النصر .

وقال “الرزيحان” خلال مداخلة على “برنامج الحصاد الرياضي” :” أن هذا الموضوع ليس موضوع قوة وتعارض “.

وأضاف الرزيحان :” أنه يتم تداول قضية أن اللاعيبة تنتهي عقودهم في 1 يونيو”، لافتًا أن بعض رؤساء الأندية يكتبون في العقد حتى نهاية الموسم .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 22 دقيقة

ياستاذ بندر الرزيحان انت ناقدرياضي ومن العقلاء المبدعين ومشكلتنا فى اعلاميين النادي الاخروالمحسوبيين علية مثل الرشيدي لغتهم خذونا بالصوت اعتقادا بأن علوا الصوت قوه وهو يعلم بأنه ضعف للحجه فلن تتطور لغة الحوار وابداء الرأي وايصال المعلومة للمشاهد مادام لغة الضجيج متسيدة على البرامج الرياضيه

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