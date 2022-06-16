بندر الرزيحان: نموذج لاعب الهلال مختلف عن لاعب النصر (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن نموذج لاعب الهلال مختلف تمامًا عن لاعب النصر .

وقال “الرزيحان” خلال مداخلة على “برنامج الحصاد الرياضي” :” أن هذا الموضوع ليس موضوع قوة وتعارض “.

وأضاف الرزيحان :” أنه يتم تداول قضية أن اللاعيبة تنتهي عقودهم في 1 يونيو”، لافتًا أن بعض رؤساء الأندية يكتبون في العقد حتى نهاية الموسم .