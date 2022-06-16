الحج والعمرة تكشف عن سبب تغير الباقات المختارة عند بعض المرشحين

مكة المكرمة(صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، الرد على استفسارات من بعض الأشخاص بشأن سبب تغيير الباقات التي اختارها عدد من حجاج الداخل.

وأفادت الوزارة، بأن السبب في الأمر هو أن القرعة الإلكترونية لم تتمكن من اختيار أي من الباقات المفضلة مسبقاً لدى المرشح.

وقالت :” أنه سيكون للمرشح الخيار بقبول الباقة التي رشح لها أو انتظار القرعة القادمة في حال الترشح.”

وأكدت أن ذلك حرصاً منها على منح فرصة أخرى فقد تم ترشيح باقة أخرى من خلال المُتاح منها بنظام القرعة أيضاً.