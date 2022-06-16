سفارة المملكة بتبليسي تؤكد إعفاء جورجيا القادمين إليها من شهادة التطعيم

تبليسي(صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى جورجيا إنه اعتبارًا من اليوم، وبموجب مرسوم صادر عن حكومة جورجيا؛ فإن أي شخص يدخل جورجيا من الخارج، يُعفَى من الالتزام بتقديم شهادة التطعيم ونتيجة اختبار الـpcr.

وقالت عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: أن ذلك تم من خلال تعديل القرار رقم 322 لحكومة جورجيا في 23 مايو 2020 بشأن الموافقة على قواعد العزل والحجر الصحي.”

وأضافت :” قد جاء في المرسوم: يُعفى أي شخص قادم من الخارج (بغضِّ النظر عن الجنسية) عند مغادرة أي بلد، من الالتزام بتقديم وثيقة تؤكد المسار الكامل للقاح الفيروس أو اختبار PCR سلبي في آخر 72 ساعة قبل الزيارة، والعزل الذاتي”.