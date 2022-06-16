سفارة المملكة بتبليسي تؤكد إعفاء جورجيا القادمين إليها من شهادة التطعيم
أكدت سفارة المملكة لدى جورجيا إنه اعتبارًا من اليوم، وبموجب مرسوم صادر عن حكومة جورجيا؛ فإن أي شخص يدخل جورجيا من الخارج، يُعفَى من الالتزام بتقديم شهادة التطعيم ونتيجة اختبار الـpcr.
وقالت عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: أن ذلك تم من خلال تعديل القرار رقم 322 لحكومة جورجيا في 23 مايو 2020 بشأن الموافقة على قواعد العزل والحجر الصحي.”
وأضافت :” قد جاء في المرسوم: يُعفى أي شخص قادم من الخارج (بغضِّ النظر عن الجنسية) عند مغادرة أي بلد، من الالتزام بتقديم وثيقة تؤكد المسار الكامل للقاح الفيروس أو اختبار PCR سلبي في آخر 72 ساعة قبل الزيارة، والعزل الذاتي”.
ولاية كيرلا الهندية مطلة على بحر العرب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 32 دقيقة
تكره الهندوس بكيفك لكن لا تخلي الناس يصيرون جرارين مثلك اذا كنت أنت جرار اعرف حدودك ولا تعدى حدود غيرك أنا الحمد لله ماني جرار والحمد لله شرفي أهم شيء عندي لكن يا كلب اوباما وكلب الحكومة تبي تعطي المرأة حقوقها علشان أمريكا تطالبك بحقوقها ماهو قناعة منك بكيفك لكن أنت تعديت مرحلة إعطاء المرأة حقوقها ووصلت لمرحلة الجرارة والتمحن والدياثة وهذا مالا ينطبق علي وعلى اللي مثلي وأنا الحمد لله أخذ من رأسي ماني إمعة