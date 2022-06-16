بالفيديو .. الحجاج القادمين من إيران يعربون عن سعادتهم البالغة بالخدمات المقدمة
أعرب الحجاج القادمين من إيران عن سعادتهم، بعد وصول أولى رحلاتهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة .
وقال أحمد محمد رشيد :” أنهم قدموا قبل 3 سنوات للحج وحصلوا عليه”، وقدم بالغ الشكر على جميع الخدمات الذي حصل عليها في مطار جدة .
وأضاف آخر :” أنه يشكر مسؤولين المطار على تيسير جميع أمورهم “، لافتًا أن كل الخدمات أخذت 10 دقائق من التفتيش والجوازات .
شاهد.. حجاج #إيران يعبرون عن مشاعرهم بعد وصول أولى رحلاتهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في #جدة pic.twitter.com/Jphm1jbH2v
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 15, 2022
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