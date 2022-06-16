بالفيديو .. الحجاج القادمين من إيران يعربون عن سعادتهم البالغة بالخدمات المقدمة

مكة المكرمة(صدى):

أعرب الحجاج ⁧‫القادمين من إيران‬⁩ عن سعادتهم، بعد وصول أولى رحلاتهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في ⁧‫جدة‬⁩ .

وقال أحمد محمد رشيد :” أنهم قدموا قبل 3 سنوات للحج وحصلوا عليه”، وقدم بالغ الشكر على جميع الخدمات الذي حصل عليها في مطار جدة .

وأضاف آخر :” أنه يشكر مسؤولين المطار على تيسير جميع أمورهم “، لافتًا أن كل الخدمات أخذت 10 دقائق من التفتيش والجوازات .