الأراضي البيضاء تعلن انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في الرياض

الرياض(صدى):

‏أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في مدينة الرياض انتهت أمس الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022٧؛ وذلك تمهيداً لإصدار فواتير الرسوم خلال المدة المقبلة.

وذكر البرنامج أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقاً، يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم إضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض.

وشدد البرنامج أن جميع ملَّاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية.