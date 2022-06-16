محمد التاجي يوضح سبب المشكلات الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة

القاهرة(صدى):

تحدث الفنان المصري محمد التاجي عن المشكلات الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة والتي ناقشت مسلسل ” فاتن أمل حربي ” الذي شارك في بطولته البعض منها واستعرضها .

وقال محمد التاجي خلال مداخلة على برنامج ” راجل و2 ستات” :” أن سبب سوء بعض العلاقات داخل الأسر المصرية، هو تدخل أشخاصاً على الساحة الإعلامية والفنية الذين يعملون وفقا لأجندة خاصة من أجل إفساد العائلة المصرية “.

وأضاف : ” لما ألاقي حد بيطلع على السوشيال ميديا يقولك الاغتصاب الزوجي ولازم نعمل قانون نحبس فيه الراجل، إنتي إيش عرفك إن فيه اغتصاب زوجي، كنتي معاهم في أوضة النوم، حضرتي اللحظة دي ولا هي صوتت ولمت عليه الجيران ” .

وتابع التاجي : ” بيسعوا بدأب شديد جدا إنهم لازم يعملوا ده، كل حاجة النهاردة نخرب بيت الراجل ونسجنه، يا يدفع يا يتسجن، احنا عندنا كام برنامج مرأة على جميع قنوات مصر، فيه كام برنامج خاص بالراجل وبيعرض مشاكله ” .