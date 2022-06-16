أسباب اختلاط زيت المحرك مع الماء

أميرة خالد(صدى):

يعد محرك السيارة من الأجزاء الحيوية والزيوت والسوائل التي تساعد على عمله بكفاءة عالية، حيث يؤثر الزيت والماء بشدة على عمله، ونستعرض الأعطال التي تتسبب في اختلاط زيت المحرك مع الماء.

تتضمن تلك الأسباب تصدع رأس الأسطوانة أي ارتفاع درجات الحرارة أو نتيجة لحوادث السير، وبالتالي يؤدي هذا التصدع إلى خطأ في توجيه مسار ماء الردياتير؛ مما قد يؤدي إلى خلطه مع الزيت على المدى الطويل.

كما تشمل تلك الأعطال تلف جوان المحرك والجوان يعمل على منع تسرب الماء أو الزيت من المحرك الى الخارج، وفي حال تعرض المحرك للحرارة الشديدة أو تهالك الجوان، ينتج عنه تسرب زيت المحرك إلى قنوات الماء.

كما أن تشقق كتلة المحر نتيجة وجود خلل في عملية التبريد والتزييت داخل المحرك، يتسبب في تسرب الزيت إلى الماء في المبرد.