بالفيديو .. “أحلام الشامسي” توثق لحظات قضائها العطلة الصيفية برفقة زوجها

أبوظبي(صدى):

وثّقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لحظات قضائها العطلة الصيفية، برفقة زوجها رجل الأعمال القطري، مبارك الهاجري، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وشاركت أحلام متابعيها عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“، أثناء إقامتها مع زوجها في الفندق الأسطوري.

وكتبت على المقاطع أن زوجها حاول إيقاظها من النوم عن طريق وضع كوب القهوة في يدها أثناء استلقائها على السرير.

وقالت: ”صحيت من النوم تعبانة من السوق، وهو داخل بيده قهوة، قلتله حبيبي سويلي قهوة، وما حدا يعرف يسوي مثلها، وضع القهوة على يدي مشان أي حركة توقع، ويجبرني أصحى، هذا اضطهاد، لن أقبل به، أنا ما أبي أتريق“.

والجدير بالذكر أن أحلام، تحاول دائما التعبير عن حبها لزوجها مبارك الهاجري علناً، ولا تمنع نفسها من التغزل به وبجماله.