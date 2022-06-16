بالفيديو .. حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جدة
أعرب حاج سوداني عن سعادته ومشاعره النبيلة، بأبيات شعرية لحظة وصولة إلى جدة .
وقال الحاج السوداني :” نحن سعداء أننا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نسير في هذه البلاد الطيبة، جئنا وأشواقنا إليها”.
وأوضح السوداني كامل سعادته بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جده قائلاً :” تماضي حيث شئتي وخبري .. إنّي إلى مكة سائرُ ”
فيديو | حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى #جدة #الإخبارية pic.twitter.com/3rT21s9F49
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022
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