  • الخميس 16 يونيو

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  3. بالفيديو .. حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جدة

بالفيديو .. حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جدة

بالفيديو .. حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جدة
جدة(صدى):

أعرب حاج سوداني عن سعادته ومشاعره النبيلة، بأبيات شعرية لحظة وصولة إلى جدة .

وقال الحاج السوداني :” نحن سعداء أننا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نسير في هذه البلاد الطيبة، جئنا وأشواقنا إليها”.

وأوضح السوداني كامل سعادته بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جده قائلاً :” تماضي حيث شئتي وخبري .. إنّي إلى مكة سائرُ ”


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