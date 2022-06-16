بالفيديو .. حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جدة

جدة(صدى):

أعرب حاج سوداني عن سعادته ومشاعره النبيلة، بأبيات شعرية لحظة وصولة إلى جدة .

وقال الحاج السوداني :” نحن سعداء أننا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نسير في هذه البلاد الطيبة، جئنا وأشواقنا إليها”.

وأوضح السوداني كامل سعادته بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى جده قائلاً :” تماضي حيث شئتي وخبري .. إنّي إلى مكة سائرُ ”