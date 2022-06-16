مجموعة شركة العليان توفر وظائف إدارية شاغرة
كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة البكالوريوس.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
– مهندس مبيعات
وأوضحت الشركة أن المؤهلات المطلوبة والخبرة هي :
– درجة البكالوريوس في هندسة علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات
– أكثر من عامين من الخبرة في مبيعات البرامج في المؤسسات المتوسطة أو الكبيرة.
– خبرة في بيع حلول البرمجيات للمؤسسات ، ويفضل أن تكون منتجات / حلول نموذجية SaaS.
وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل :هنا
اترك تعليقاً