مجموعة شركة العليان توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

– مهندس مبيعات

وأوضحت الشركة أن المؤهلات المطلوبة والخبرة هي :

– درجة البكالوريوس في هندسة علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات

– أكثر من عامين من الخبرة في مبيعات البرامج في المؤسسات المتوسطة أو الكبيرة.

– خبرة في بيع حلول البرمجيات للمؤسسات ، ويفضل أن تكون منتجات / حلول نموذجية SaaS.

وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل :هنا