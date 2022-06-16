شيلا الرويلي: تعييني بمجلس إدارة ساما يمثل كل امرأة سعودية

علي القحطاني(صدى):

تولت السعودية شيلا الرويلي مجلس إدارة البنك المركزي السعودي “ساما”، كأول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب والذي يضعها أمام مسؤولية وطنية كبيرة.

ومن جانبها، قالت “شيلا” إن قيادة المملكة أوصلت المرأة السعودية إلى كثير من المواقع إيمانًا بكفاءتها وجدارتها، وهذا التعيين يمثّل كل امرأة سعودية يمكنها الإسهام في نهضة وتطور وطنها.

وتابعت عن توليها هذا المنصب: “من جانبي فإنني أمام مسؤولية وطنية كبيرة في تقديم ما يتناسب مع طموحاتنا في البناء والنهضة في ظل رؤية المملكة 2030”.

كما أشارت إلى أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين شاركت المرأة السعودية في كثير من الأعمال، مؤكدة أن القطاع المالي يزخر بكثير من السعوديات اللاتي يمتلكن القدرات والإمكانات التي تجعلهن يحققن القيمة والإضافة في أعمال القطاع.