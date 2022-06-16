شركة نوماك توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك “NOMAC”، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مشارك ، ضمان الجودة / مراقبة الجودة

الوصف الوظيفي :

يتحمل المدير المعاون لضمان الجودة / مراقبة الجودة المسؤولية الشاملة للتحقق من تنفيذ سياسة الجودة في المشروع من خلال الأنشطة المختلفة في الموقع من أجل ضمان تحقيق أهداف جودة المشروع.

المؤهلات والخبرة :

– القدرة المتقدمة على التواصل بشكل فعال ، شفهيًا وكتابيًا ، مع جميع إدارات التنظيم الداخلي والموردين والمقاولين من الباطن والسلطات التنظيمية.

– مهارات قوية في التنسيق والتنظيم ، مع التركيز الصارم على الدقة والاهتمام بالتفاصيل.

، الخبرة -10+ سنوات والمعرفة كمهندس محترف في صناعة الطاقة.

– يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة في فهم وتنفيذ فحص الجودة المعدات الدوارة في محطة توليد الكهرباء.

– معرفة متقدمة بوثائق المشروع المحددة المتعلقة بدوران المعدات الجديدة للتركيب والفحص والاختبار والإصلاحات والتعديلات.

– معرفة متقدمة ببرامج السلامة.

– القدرة على تطوير وإدارة عدم المطابقة وأوجه القصور وبرامج الإبلاغ ، بما في ذلك تحليل السبب الجذري.

– خبرة في إنشاء وإدارة تخطيط التفتيش وبرامج تتبع اللحام / اللحام وإعداد التقارير.

– يجب أن يكون لديك القدرة على العمل ضمن مواعيد نهائية صارمة وتحت ضغط مع الحفاظ على السلوك المهني.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر رابط الموقع.