سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة: الإعفاء الالكتروني لا يتضمن دخول بريطانيا

لندن(صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، أن الإعفاء الإلكتروني (E-visa waiver) حتى وإن تمت الموافقة عليه لايضمن دخول المملكة المتحدة.

وأوضحت أن ذلك لمن تم رفض منحهم التأشيرة في وقت سابق، أو من كانت لهم سوابق جنائية أدت إلى مغادرتهم أراضي المملكة، بالإضافة إلى؛ من تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح لهم فيها خلال زيارتهم السابقة لبريطانيا.

والجدير بالذكر أن السفارة نصحت من ينطبق عليهم ذلك، بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية لتفادي أية معوقات عند وصولهم.